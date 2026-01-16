Trump baskının parasını çıkardı

ABD'nin Venezuela petrolünün satışına resmi olarak başladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği iddia edildi. CNN'in haberinde, ABD'nin 500 milyon dolar değerindeki Venezuela petrolünün ilk satışını tamamladığı ve gelecek günlerde petrol satışlarının devam edeceği ileri sürüldü. Öte yandan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen enerji sektörü yetkililerinin, hükümetin Venezuela petrolüyle ilgili planlarını şüpheyle karşıladığı öne sürüldü. Birçok yöneticinin, çatışmaların sürdüğü ülkede iş yapma konusunda isteksiz olduklarını dile getirdiği ve ülkeye "milyarlarca dolarlık yatırım yapma" konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığı ifade edildi.