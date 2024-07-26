Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Trump, bebek katili Netanyahu ile görüştü: Sizi çok özledik...
Giriş Tarihi: 26.7.2024 21:11

Trump, bebek katili Netanyahu ile görüştü: Sizi çok özledik...

ABD’nin eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

İHA
Trump, bebek katili Netanyahu ile görüştü: Sizi çok özledik...

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi.

Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi. Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

NETANYAHU BIDEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti. Biden yaptığı açıklamada, "Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde" dedi.

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, "Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD'li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, bebek katili Netanyahu ile görüştü: Sizi çok özledik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA