Trump Beyaz Saray’a ilk kadın özel kalem müdürünü atayacak

ABD'nin ikinci kez yeni başkanı olarak koltuğa oturacak olan Donald Trump, yönetimindeki isimleri belirlemeye başladı. Trump, seçimi kazanmasında önemli bir etkisi olan kampanya eş başkanı 67 yaşındaki Susie Wiles'ı özel kalemi seçerek ABD tarihinde bir ilke imza attı. Wiles, ABD tarihindeki ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayacak.

Trump yaptığı açıklamada, "Wiles Amerikan tarihinin en büyük siyasi zaferlerinden birini elde etmeme yardımcı oldu" dedi. Wiles'ın sert, zeki, yenilikçi ve evrensel olarak hayranlık duyulan ve saygı duyulan biri olduğunu ifade eden Trump, "Susie'nin ABD tarihindeki ilk kadın özel kalemi olması hak edilmiş bir onurdur. Ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok" şeklinde konuştu

ABD SİYASETİNDE ÖNEMLİ BİR İSİM

Susie Wiles, Amerikan siyasetinde en çok korkulan ama ismi en az bilinen bir figür olarak nitelendiriliyor. Wiles kariyerine başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 1980 seçimlerinde önce Ronald Reagan'ın kampanyasında görev almıştı. Yaşadığı Florida eyaletinde siyasette önemli bir rol oynayan Wiles, 2010'da iş adamı olan ve çok az siyasi tecrübesi olan Rick Scott'ın yalnızca 7 aylık bir sürecin ardından Florida valisi olmasını sağlamıştı. Wiles, 2015 Cumhuriyetçi başkanlık ön seçimleri sırasında Trump ile çalışmaya başlamış ve Florida'daki kampanyasının eş başkanı olmuştu. 2016'da ise Hillary Clinton'a karşı eyalette galip gelmesini sağlamıştı. 2020'de de Trump'ın eyaletteki kampanyasını yürüten Wiles, 2022'den bu yana Trump'ın kampanyasında görev yapıyordu.

ABD'de başkanın en önemli yardımcısı olarak görülen Özel Kalem Müdürü, yönetimde önemli bir rol oynuyor. Beyaz Saray'ın yöneticisi olarak görev yapan ve başkanın programlarını oluşturmaktan sorumlu özel kalem müdürü, ayrıca başkana siyasi tavsiyelerde bulunuyor, siyasi sürecini yönlendiriyor ve denetliyor.