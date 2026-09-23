Trump bildiğiniz gibi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bugün 81'inci kez toplandı. Üye 193 ülkenin tamamının eşit temsil hakkına sahip olduğu, BM'nin en kapsayıcı ana karar alma organı olan Genel Kurul, bir kez daha ABD'nin New York kentinden dünya liderlerini ve diplomatik heyetleri ağırlıyor. Güvenin Yeniden Tesisi ve Dönüşümü Yönetmek teması etrafında sürdürülecek BM Genel Kurulu, 31 Aralık 2026'da görevi sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de son zirvesi olacak. Genel Kurul'da Gazze'deki insani kriz ve soykırım, Lübnan ve Suriye'deki çatışmalar, Rusya-Ukrayna savaşı, iklim değişikliği ve küresel yönetim reformları öne çıkacak.

'ABD GERİ DÖNDÜ'

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında düzenlenen zirvede konuştu. Trump konuşmasınnın başında, "ABD geri döndü" ifadesini kullandı. "8 savaşı bitirdim" diyen Trump, açıklamalarında İran'a yönelik sert sözler kullanırken "İran nükleer silaha sahip olamayacak" dedi. BM 81. Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman ise BM'nin başarısının Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek olduğunu belirterek, BM'ye güvenin "alınan kararlar, yerine getirilen vaatler ve sağlanan sonuçlar doğrultusunda kazanılacağını" bildirdi.

YAPAY ZEKÂ KARARI

Yapay zekânın adını değiştirme kararı aldığını ve bundan sonra 'süper zekâ' diyeceğini belirten Trump, "Sanayi Devrimi'nden büyük olacak bir şeye ben dur demeyeceğim. Biz süper zekâyı cesaretlendireceğiz, sınırlandırmayacağız" dedi.

SON KONUŞMASINI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün başlayan BM 81. Genel Kurulu görüşmelerinin ilk gününde son kez BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye çıktı. "Dünyamızdaki fay hatları genişliyor. Çatlaklar kanyonlara dönüştü" diye konuşmasına başlayan Guterres, dünyada son 10 yılda yaşanan savaşlara dikkati çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör