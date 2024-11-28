Trump bir adayı daha açıkladı: Rusya ve Ukrayna’dan sorumlu olacak

Trump, yeni dönemde oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam ediyor.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi adayını da duyurdu.

Trump, yeni kurulan bu makama, önceki başkanlığı döneminde kabinesinde yer alan emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdiğini kaydetti.

Kellogg'un son derece hassas ulusal güvenlik rolleri dahil "seçkin askeri ve iş kariyerine" sahip olduğunu belirten Trump, "En başından beri benimle birlikteydi. Birlikte, güç yoluyla barışı sağlayacağız, ABD'yi ve dünyayı tekrar güvenli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.