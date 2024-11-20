Trump bir ismi daha açıkladı: Eğitim Bakanlığı’nda WWE yöneticisi görev alacak

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından, yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Eğitim Bakanı olarak atamayı planladığı McMahon'ın, "azimli bir ebeveyn hakları savunucusu" olduğunu kaydeden Trump, McMahon'ın "ailelerin çocukları için en iyi eğitim kararlarını vermesini sağlayacağını" ifade etti.

Trump, Önce Amerika Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olarak daha önce yaptığı çalışmalarla çocuklara, ekonomik gelir durumlarına bakılmaksızın iyi bir eğitim görme fırsatı veren McMahon'ın, eğitim ve işletme alanlarındaki deneyimiyle ABD'yi eğitimde "dünyanın 1 numarası" yapmak için yorulmadan çalışacağını ifade etti.

Geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan McMahon, Cumhuriyetçi Partiye yaptığı büyük bağışlarla da öne çıkıyor.

Trump'ın 2017-2019 yıllarında Küçük İşletmeler İdaresinin başına getirdiği Linda McMahon, daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi CEO'luğunu yapmıştı.