SON DAKİKA| Trump BM Genel Kurulunda konuşuyor

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuşuyor.

Trump, silahların barışı paramparça ettiğini bildirerek, "7 savaşı bitirdiğini ve binlerce insanı kurtardığını" iddia etti.

Trump, BM'yi eleştirerek, "Savaşları bitirirken BM bizim için burada değildi, durum buyken BM'nin amacı nedir ki? Büyük bir potansiyel var ama buna yaklaşamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump ek olarak şunları söyledi: "BM'den boş laf duyuyoruz, boş laf bitmez"

