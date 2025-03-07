Trump bu kez de NATO'yu hedef aldı: Ödeme yapmayan ülkeyi korumayız
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna ile son 2 günde yaptıkları görüşmelerde ciddi mesafe kaydettiklerini belirterek, "Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum." dedi. Trump, NATO'ya ABD'nin fazla ödeme yaptığını, diğer ülkelerin ise yeterince harcamadığını savunarak "Eğer ödeme yapmazsanız sizi savunmayacağız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde, Rusya-Ukrayna gündeminden Orta Doğu'ya kadar bazı dış politika başlıklarında gündemi değerlendirdi.
Trump, Rusya ve Ukrayna tarafı ile görüşmelerin sürdüğünü ve kayda değer mesafe katettiklerini dile getirerek, "Son 2 günde Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerde ciddi mesafe kaydettik. Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Rusya'nın da bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum." dedi.
ABD Başkanı ayrıca, ülkedeki 240 bin civarındaki Ukraynalı göçmenin geçici yasal statülerinde bir değişiklik olup olmayacağı ile ilgili yakında bir karar vereceğini belirtti.
TRUMP'TAN NATO ÇIKIŞI
Öte yandan, Trump, ABD olarak NATO'ya çok fazla ödeme yaptıklarını, ancak diğer ülkelerin harcamalarının olması gerekenin altında kaldığını savundu.
Trump, "Eğer ödeme yapmazsanız sizi savunmayacağız dedim. Bunu 7 yıl önce söyledim ve bu yüzden yüz milyonlarca dolar ödediler. Dediler ki eğer borçlu olsaydık bizi savunur muydunuz? Hayır, savunmazdım dedim." ifadesini kullandı.
"NATO'yu potansiyel anlamda iyi olarak görüyorum ama NATO'daki bu ödeme durumu çok adaletsiz." diyen Trump, bazı ülkelerin savunma masraflarını kendilerinin karşıladığını ve buna mukabil ticarette bu ülkelerden "kazık yediklerini" savundu.
HAMAS İLE GÖRÜŞÜYORUZ
ABD ile Hamas arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına yönelik haberleri de değerlendiren Trump, "Hamas ile görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde İsrail'e yardımcı oluyoruz. (Hamas'a) Nakit para vermiyoruz." diye konuştu.
Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi gerektiğini savunan Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.