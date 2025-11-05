Trump Demokratları suçladı: Bu seçimden sonra hükümet açılamaz

ABD Başkanı seçimlerin ardından hükümetin açılamayacağını vurgulayarak, "Demokratlar hükümeti yeniden açma konusunda hiçbir ilgi göstermedi" dedi. Trump, seçimlerden sonra hükümeti yeniden açma yönünde bir ilgi olacağına dair şeyler duyduğunu, ancak bunun gerçekleşeceğini düşünmediğini söyledi.

Trump yakın zamanda yapılan seçimlerin Cumhuriyetçiler açısından iyi geçmediğini ve bunun kısmen hükümetin kapanmasından kaynaklandığını bildirdi. Cumhuriyetçi lider Trump, kapanmanın Demokratlara beklediği şekilde zarar vermediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump , Beyaz Saray'daki bir kahvaltı toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu seçimden sonra hükümet açılamaz. Kamu çalışanları şu anda maaşlarını alamıyor." ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARI "KAMİKAZELERE" BENZETTİ

ABD Başkanı, ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması nedeniyle Demokratları suçladı ve onları "Kamikaze" pilotlarına benzetti. Trump, "Az önce Japonya'dan döndüm. 'Kamikaze' pilotlarından bahsettim. Sanırım bu adamlar da kamikaze. Gerekirse ülkeyi bile batırırlar." dedi.

Trump ayrıca, devam eden hükümet kapanmasının borsayı, hava yollarını ve düşük gelirli Amerikalılar için gıda yardımı sağlayan SNAP programını etkilediğini söyledi.