Trump bu sözlerle duyurdu: Büyük bir operasyon başlattık: İran donanmasını ve füzelerini yok edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki askeri harekatı "büyük ve devam eden" olarak nitelendirerek, ülkenin ABD vatandaşlarının hayatını riske atmasını önlemeyi amaçladığını belirtti.

Trump video mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika'yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor," dedi.

"FÜZELERİNİ İMHA EDECEĞİZ VE FÜZE ENDÜSTRİLERİNİ YERLE BİR EDECEĞİZ"

Trump İran'ın, Haziran ayında ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği bombardımanın ardından nükleer programını yeniden inşa etmek için çalıştığını söyledi.

"Nükleer emellerine ulaşmak için her fırsatı reddettiler ve biz artık buna tahammül edemiyoruz. Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz" dedi.