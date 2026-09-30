Haberler

Dünya Haberleri

Trump: "Bugün Amerika için harika bir gün"

Trump: "Bugün Amerika için harika bir gün"

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. ABD'nin Irak'taki son askerlerinin çekildiğini belirten Trump, "Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün" dedi.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2026 21:40

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde dış politika gündemini değerlendirdi. Trump, "Bugün, son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün" diye konuştu.

ABD'nin o dönem Irak'a "DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla" gittiğini ve bunu "başardıklarını" savunan Trump, Irak'taki askerlerinin, uzun yıllar sonra artık ABD'ye geri dönmesinin zamanının çoktan geldiğini ifade etti. Irak'ın artık "eskisi gibi" olmadığını ve yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin "harika bir adam" olduğunu kaydeden ABD Başkanı, "Kendisi benim dostum ve en başından beri desteklediğim, tam anlamıyla desteklediğim biri. Onunla gurur duyuyorum ve umarım harika bir iş çıkaracak." değerlendirmesini yaptı. Irak'tan aslında daha önce geri çekilmeleri gerektiğini dile getiren Trump, geç de olsa bu açıklamayı yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.