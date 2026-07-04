Trump: Cenaze nedeniyle İran’a bir hafta izin verdik

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü kapsamında Güney Dakota eyaletinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"VENEZUELA'YI BİR GÜNDE YENDİK VE İRAN'I YERLE BİR ETTİK"

Venezuela ve İran'a karşı yürütülen ABD askeri operasyonlara değinen Trump, "Venezuela'yı bir günde yendik ve İran'ı yerle bir ettik. Anlaşmaya can atıyorlar, anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, İran eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verildiğini de söyledi. Görüşmelerin cenaze sürecinin ardından yeniden başlayacağını kaydeden Trump, "Onlara cenaze töreni için bir hafta izin verdik çünkü biz iyi insanlarız" diye konuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör