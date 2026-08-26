Trump: “CIA Direktörü Ratcliffe'in ziyareti yarı rutin”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti ile ilgili, açıklamada bulundu. "Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz şekilde oraya gitti" diyen Trump, “Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir” dedi.

Trump: CIA Direktörü Ratcliffe’in ziyareti yarı rutin
DHA

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Rusya'ya yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Trump: CIA Direktörü Ratcliffe’in ziyareti yarı rutin

Ziyaretle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyleyen Trump, "Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti. Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz.

Trump: CIA Direktörü Ratcliffe’in ziyareti yarı rutin

Hem Moskova hem de Kiev uzlaşmaya hazır görünüyor. Her iki taraf da savaşın sona ermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#MOSKOVA #RUSYA #DONALD TRUMP

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