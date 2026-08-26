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Trump: “CIA Direktörü Ratcliffe'in ziyareti yarı rutin”

Trump: “CIA Direktörü Ratcliffe'in ziyareti yarı rutin”

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti ile ilgili, açıklamada bulundu. "Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz şekilde oraya gitti" diyen Trump, “Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir” dedi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 18:28

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Rusya'ya yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Ziyaretle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyleyen Trump, "Kendisi, yarı rutin diyebileceğimiz bir şekilde oraya gitti. Bu ziyaretten bir sonuç çıkabilir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çok sıkı çalışıyoruz.