Trump: “Çin 250 Boeing uçağı daha satın alabilir”

Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, Çin ile uçak ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in satışlarına değinen Trump, "Çin'e 250 Boeing uçağı sattım ve sanırım 250 uçak daha alacaklar." dedi.