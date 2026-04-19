Trump çöküşün eşiğinde
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in sürüklemesiyle İran'a karşı başlattığı savaş nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. İngiliz The Guardian gazetesine göre Trump, İran'la başlattığı tartışmalı savaş, yükselen enflasyon ve dini çevrelerle yaşadığı gerilimler nedeniyle kendi tabanında ciddi bir çözülmeyle karşı karşıya kaldı. Son iki haftanın, Trump'ın iki dönemlik başkanlık sürecinin en yıpratıcı dönemi olduğu belirtilirken, yıllardır kullandığı siyasi taktiklerin etkisini kaybetmeye başladığı ifade ediliyor. Yayımlanan son Quinnipiac University anketine göre ise Trump'ın genel performansına destek yalnızca yüzde 38 seviyesinde kalırken, yüzde 55'lik kesim yönetim tarzını onaylamıyor. İran politikası özelinde ise destek oranı yüzde 36'ya düşerken, karşı çıkanların oranı yüzde 58'e ulaştı.