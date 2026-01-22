Trump, Davos’ta Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Zelenski, toplantıyı 'verimli ve kapsamlı' olarak nitelendirerek, iki ülke ekiplerinin çalışmalarını ele aldıklarını ve neredeyse her gün iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ukrayna için hava savunma sistemleri hakkında da konuştuklarını dile getiren Zelenski, "Başkan Trump ile yaptığımız önceki görüşme, gökyüzümüzün korunmasını güçlendirmeye yardımcı olmuştu. Umuyorum ki bu sefer de bunu daha da pekiştireceğiz. Önceki hava savunma füzesi paketi için kendisine teşekkür ettim ve ek bir paket daha talep ettim. Bu, hayatları korumak, dayanıklılığımız ve ortak diplomatik çabalarımız için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.