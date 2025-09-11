Trump destekçisi aktiviste üniversite kampüsünde suikast

ABD Başkanı Donald Trump'a ve İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınan sağcı aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah eyaletinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaparken nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu. Boynuna yakın bölgeden vurulan Kirk hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü ancak yetkililer tarafından doğrulanmadı.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Suikastle ilgili paylaşım yapan Trump, "Büyük, hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. ABD'de Charlie'den daha iyi gençleri anlayan kimse yoktu" dedi.