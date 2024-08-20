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Giriş Tarihi: 20.8.2024 11:59

Trump "destekliyor" dedi, Taylor Swift reddetti

Trump genç seçmenlerin oyunu Taylor Swift ile kazanmaya çalışıyor; Swiftielerin kendisini desteklediğini gösteren yapay zekâ ile yapılmış görselleri paylaştı, ancak ünlü şarkıcı bu duruma tepki gösterdi.

Trump destekliyor dedi, Taylor Swift reddetti

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yapay zeka ile oluşturulmuş Taylor Swift fotoğrafını paylaşarak, ünlü şarkıcının desteğini aldığını öne sürdü.

CNN'nin haberine göre, Trump, Truth Social hesabından Taylor Swift ve onun hayranları hakkında paylaşım yaptı.

Trump, "Kabul ediyorum" açıklamasıyla, yapay zeka ile oluşturulmuş Swift'in bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

Eski Başkan, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

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Trump "destekliyor" dedi, Taylor Swift reddetti
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