Trump devreye girdi: İsrail’in İran saldırısı durduruldu

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler, yayımladığı mesajında, Tahran ile Tel Aviv arasındaki son saldırılar sırasında İran'a yönelik planlanan büyük bir hava saldırısı dalgasının iptal edildiğini belirtti.

Mesajında, 8 Haziran ikindi saatlerinde "tüm Hava Kuvvetleri'nin, İran'da yüzlerce hedefi vurmayı içeren kapsamlı bir saldırı dalgası için havalanmaya hazır olduğunu" kaydeden Tischler, "Fakat saldırı, filolarda son brifingleri verdiğimiz sırada, uçakların kalkışına sadece bir saat kala durduruldu." ifadelerini kullandı.

Tischler yayımladığı mesajla, saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in İran ile olan çatışmasını tırmandırmaması yönünde talimat vermesinin ardından Netanyahu tarafından iptal edildiğini doğruladı.