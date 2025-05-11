Trump duyurdu: Ateşkes sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Truth Social hesabından "Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti. Ateşkes sevinçle karşılandı. Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimin ateşkesle sonlandığı Pakistan sokaklarında, orduya destek gösterileri düzenlendi. Birçok şehrinde binlerce kişi ordularına destek vermek için sokaklara döküldü. Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları attı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı da Pakistan ile "askeri eylemlerin durdurulması" konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde 26 kişinin öldüğü saldırı sonrası başlamıştı. Hindistan saldırıdan Pakistan'ı suçlamıştı. Pakistan ise iddiayı reddetmişti. 7 Mayıs gecesi Hindistan, Pakistan'daki 'terörist altyapıyı' hedef aldığını iddia ettiği Sindoor Operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.