Trump duyurdu: "Başkan Şi ile bir araya geleceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildirdi. Trump görüşmede, nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna konusunun ele alınacağını belirterek, "Ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de bir araya gelebilirim" ifadesini kullandı. Trump açıklamasının devamında, "Çok şey başarabiliriz" dedi.

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