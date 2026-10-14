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Trump duyurdu: Japonya’dan ABD’ye 21 milyar dolara yakın iki çip fabrikası!

Trump duyurdu: Japonya’dan ABD’ye 21 milyar dolara yakın iki çip fabrikası!

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın New York eyaletinde GlobalFoundries tarafından işletilecek iki yarı iletken üretim tesisi için 21 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu anlaşmaların ABD'de yarı iletken üretimini ve enerji güvenliğini artıracağını, daha fazla istihdam yaratacağını vurguladı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 21:28

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. GlobalFoundries ve ABD Ticaret Bakanlığının New York eyaletinin Malta kentinde iki yeni yarı iletken üretim tesisi kurulmasına yönelik 21 milyar dolarlık yatırım planını açıkladığını aktaran Trump, söz konusu yatırımın New York'ta yüksek ücretli 27 bin inşaat ve tedarik zinciri işi ile ilave binden fazla yüksek vasıflı üretim işi yaratacağını kaydetti.

Trump, "Benim yönetimimde Japonya 21 milyar dolarlık yatırımın sermayesini sağlayacak." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın, Amerikan sanayi altyapısını yeniden canlandırmak, yüz binlerce ücretli istihdam yaratmak, ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğini güçlendirmek amacıyla yaptığı "tarihi ticaret anlaşmalarının" bir sonucu olduğunu belirtti.