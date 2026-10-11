Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna’da enerji ateşkesine varıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Trump konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TARAFLAR ANLAŞTI"

Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın.

"TRUMP, ZELENSKİY PETROL RAFİNERİLERİNE SALDIRMAYI DURDURMALI" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullanmıştı.

"UKRAYNA'NIN YENİ BİR DEVLET BAŞKANI EDİNME VAKTİ GELDİ"

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlayarak, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." dedi. Trump, bir gazetecinin "Acı çeken Ukraynalılara ne yapmalarını önerirsiniz?" sorusunu, "(Ukraynalıların) Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum, çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor." şeklinde yanıtladı. Trump, "Bu savaş beceriksizlik yüzünden çıktı. Asla başlamamalıydı. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybetmiş olmazdınız. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybettiniz ve 1 milyondan fazla insan öldü. İki tarafta toplamda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti." diye konuşmuştu.