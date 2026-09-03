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Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat bulunmadığını dair haberlere ateş püskürdü. Trump söz konusu haberleri çıkaran kişilere ilişkin, "hain pislikler" ifadesini kullanırken, “Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." dedi

Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var
AA

ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var

Trump, söz konusu iddiaları yapan haberciler için "hain pislikler" ifadesini kullanırken "Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." değerlendirmesini yaptı.

Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var

Ordu için yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde sürdüğünü belirten ABD Başkanı, silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

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Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var

Öte yandan Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde özellikle Ukrayna'ya ve bazı NATO ülkelerine "yüz milyarlarca dolar değerinde" silah ve mühimmatın ücretsiz şekilde gönderildiğini savunarak "Ancak biz bu parayı, biraz geç de olsa, talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

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