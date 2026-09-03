Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat bulunmadığını dair haberlere ateş püskürdü. Trump söz konusu haberleri çıkaran kişilere ilişkin, "hain pislikler" ifadesini kullanırken, “Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." dedi
ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Trump, söz konusu iddiaları yapan haberciler için "hain pislikler" ifadesini kullanırken "Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." değerlendirmesini yaptı.
Ordu için yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde sürdüğünü belirten ABD Başkanı, silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.