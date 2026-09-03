Trump o iddialara ateş püskürdü! Elimizde sınırsız orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var

Trump, söz konusu iddiaları yapan haberciler için "hain pislikler" ifadesini kullanırken "Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." değerlendirmesini yaptı.