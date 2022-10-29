Trump Elon Musk’a arka çıktı: Artık manyaklar yönetmiyor!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, Twitter'ın artık "mantıklı ellerde" olduğunu belirtti.

"TWITTER ARTIK MANTIKLI ELLERDE"

Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda, Twitter'ın Musk'a satılmasını değerlendirdi. Twitter'ın bir an önce sahte hesaplardan kurtulması gerektiğini belirten Trump, "Twitter'ın şimdi artık daha mantıklı ellerde olmasından ve ülkemizden gerçekten nefret eden radikal sol akıl hastaları ve manyaklar tarafından yönetilmemesinden dolayı çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.