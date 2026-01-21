Başkan Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmes i gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve kürese lgelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sur-i ye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye'nin birlik ,beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye'nin hapsihanelerindeki DEAŞ'lıların durumu da ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arınd-ı rılmış, huzurlu bir Suriye'nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti. Başkan Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na daveti nedeniyle Trump'a teşekkür etti.