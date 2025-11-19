Trump: Erdoğan istedi Suriye’ye yaptırımlar kalktı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Beyaz Saray ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldırdıklarını söyledi. Trump, "Suriye muazzam bir ilerleme kaydetti. Veliaht Prens'in talebi üzerine yaptırımları kaldırdık, ayrıca Başkan Erdoğan da beni özellikle aradı ve 'Biliyorsunuz, yaptırımları kaldırmazsanız Suriye'nin şansı yok. Kaldırırsanız, çok iyi bir şansı olur' dedi. İkisinin desteğiyle yaptırımları kaldırdım ve şu ana kadar sonuçlar oldukça iyi" ifadelerini kullandı.