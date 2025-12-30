Trump: Erdoğan mükemmel lider

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mükemmel bir lider olduğunu söyledi. Trump dün Florida'daki malikanesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Netanyahu ile birlikte açıklamalarda bulunan Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına çok hızlı bir şekilde başlanacağını umduğunu söyledi. Gazze'nin inşasına da yakında başlanacağını kaydeden Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını" ile ilgili bir soruya karşılık, "Bence bu iyi bir şey, bu konuyu Netanyahu ile görüşeceğiz. Türkiye harika bir ülke ve çok iyi müttefik. Erdoğan da mükemmel bir lider" dedi.

Görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Birçok sonuca vardık" diyen Trump, Erdoğan'ı çok iyi tanıdığını ifade ederek, "Hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor. Aralarında sorun olacağını düşünmüyorum. Erdoğan'la başka kimsenin gerçekleştiremeyeceği işler gerçekleştirdim. Sonuna kadar onun yanındayım" diye konuştu. "Erdoğan çok kötü bir Suriye liderinden kurtulmamız konusunda bize yardımcı oldu. Hakkını vermekte zorlanıyoruz. Erdoğan'ın hakkının teslim edilmesi lazım. Erdoğan Suriye'yi kurtardı" diyen Başkan Trump, bir soru üzerine "F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.