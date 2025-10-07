Trump: Erdoğan yoğun çaba harcıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki görüşmelerin oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Rehine takasının çok yakında gerçekleşeceğinin altını çizen Trump, "Şu anda, biz konuşurken bile müzakereler devam ediyor. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak duyduğuma göre süreç oldukça iyi ilerliyor" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği son telefon görüşmesini de değerlendiren Trump, "Kendisi şahane biri. Çok güçlü bir lider. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için son derece yoğun çaba harcıyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" dedi.