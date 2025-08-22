Trump faktörü etkisini gösterdi Putin şartlarını yumuşattı

ABD, Avrupa ve Rusya arasında devam eden Ukrayna krizine kalıcı çözüm bulma çabasında tutumu merakla beklenen Rusya'nın taleplerinde bazı revizelere gittiği ileri sürüldü. Yapılan yorumlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı tavizlerde bulunması ABD Başkanı Donald Trump faktörüne bağlandı. Reuters'ın geçtiği habere göre Rusya, Ukrayna'da çözüm için öne sürdüğü yeni koşullarda 2024 taleplerine kıyasla topraklar konusunda bir uzlaşmaya daha yakın duruyor. Ancak ajansa göre Kiev henüz bunu bile kabul etmedi.

TOPRAK TAVİZİ

Rusya'nın Rusya, 2024 yılında kontrolü altında bulunan Donetsk ve Luhansk (Dobnas) ile Herson ve Zaporijya bölgelerinin tamamen devredilmesi yönündeki toprak taleplerinden vazgeçti. Herson ve Zaporijya'da Kiev kontrolündeki kısımları için devir talebi geçerli değil, ancak Moskova hâlâ tüm Donbas'ı istiyor. Ayrıca Rusya, kontrol ettiği Sumi, Harkov ve Dnepropetrovsk bölgelerinin bir kısmının Ukrayna'ya iade edilmesini de önerdi.

İKİ KIRMIZI ÇİZGİ

Ancak Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi talebi ve ittifakın doğuya doğru daha fazla genişlememe taahhüdü yürürlükte kalmaya devam ediyor. Buna ek olarak Moskova Ukrayna ordusunun büyüklüğünün sınırlandırılması ve Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasının yasaklanması konusunda oldukça ısrarcı.

KREMLİN'DEN DÖRT YENİ KRİTİK TALEP

KREMLIN'IN Ukrayna konusunda Batılı ülklerden dört talebi ise Kiev'in Nazilerden arındırılması, Ukrayna'ya nükleer olmayan güç statüsünün verilmesi, Rusya'nın Ukrayna'dan alacağı tüm toprakların uluslararası alanda tanınması ve Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını içeriyor. Bunun dışında Rusya, Rus dilinin resmi statüsünün tanınmasının yanında Rus Ortodoks Kilisesi için Ukrayna'da faaliyet özgürlüğü de talep ediyor.

YA BMGK ANLAŞMASI YA İSTANBUL MUTABAKATI

RUSYA, Ukrayna ve ABD arasında BM Güvenlik Konseyi tarafından tanınacak bir anlaşma veya İstanbul'da görüşülen konuya geri dönülmesinden yana. Kremlin, güvenlik garantileri karşılığında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden (İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD) Ukrayna'nın, tarafsızlığını koruyacağına dair bir anlaşma istiyor. Diğer seçenek ise Mart 2022'de imzalanan İstanbul mutabakatının hayat geçirilmesi. Mutabakata göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir garantör ülkeler grubu oluşturulacaktı. Bu garantör ülkeler listesi, katılmak isteyen tüm ülkelere açık olacaktı. Bu ülkeler Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacaktı