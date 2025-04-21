Trump Fed Başkanı Powell’ı hedef aldı: “Faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı. Faiz oranlarını düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini belirten Trump, Powell için “her zaman geç kaldı” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 17:39 Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 17:51

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı. Faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirten Trump, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.