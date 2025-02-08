Trump: Gazze’de yatırımcı olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik skandal planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok" yorumunu yaptı. Büyük tepki toplayan planın nasıl hayata geçirilebileceği sorusuna "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz" yanıtını veren Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydetti. "Temel olarak, bunu dünyanın o bölgesinde yatırımcı olacağımız bir gayrimenkul işlemi olarak görüyoruz" diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.