Trump George Soros’u hedef aldı: Şiddet içeren protestoları destekledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı Soros'u hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.