Trump geri adım atmıştı: AB tarife misillemelerini askıya aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek gümrük vergilerini askıya almıştı. AB, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtip, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı önlemleri 90 gün için askıya alacağını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.
Trump'ın, tarifeler konusundaki açıklamalarını dikkate aldıklarını ve müzakerelere bir şans vermek istediklerini vurgulayan von der Leyen, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken bunları 90 gün süreyle askıya alacağız." ifadelerini kullandı.
Müzakerelerin tatmin edici sonuç ortaya çıkarmaması halinde karşı önlemlerin devreye gireceğini bildiren von der Leyen, "Daha fazla karşı önlem için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bütün seçenekler masada." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP'IN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADILAR
Von der Leyen, Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurmasını da memnuniyetle karşıladı.
"ABD Başkanı Trump'ın karşılıklı tarifeleri durdurma duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, bunun küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Von der Leyen, ticaret ve tedarik zincirlerinin çalışması için açık ve öngörülebilir koşullara ihtiyaç duyduğunu anlattı.
Tarifelerin yalnızca işletmelere ve tüketicilere zarar veren vergiler anlamına geldiğine işaret eden von der Leyen, AB ile ABD arasında sıfır tarife anlaşması yapılmasını savunduğunu kaydetti.
Von der leyen, AB'nin sorunsuz ve karşılıklı olarak faydalı ticareti sağlamak için ABD ile yapıcı biçimde müzakereler yapılması görüşünde olduğuna dikkati çekti.
AB'nin küresel ticaretin yüzde 87'sini oluşturan diğer ülkelerle etkileşime geçerek ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini de belirten von der Leyen, AB'nin iç pazarında engelleri kaldıracak çalışmaları hızlandıracaklarını anlattı.
Von der Leyen, Avrupalı tüketicileri, çalışanları ve işletmeleri korumak için çalışmaya devam edeceklerini, Avrupa'nın birlik halinde bu krizden daha güçlü çıkacağını ifade etti.
TRUMP TARİFELERİ ASKIYA ALMIŞTI
Trump, TruthSocial hesabından dün yaptığı açıklamada, Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e yükselttiğini duyurmuştu.
Trump, açıklamasında, "Umarım Çin, ABD ve başka ülkeleri istismar ettiği dönemin artık kabul edilemez olduğunu yakın zamanda anlar." ifadesini kullanmıştı.
75'ten fazla ülkenin temsilcisinin arayarak gümrük tarifeleri konusunda çözüm için müzakere yürütmek istediğini kaydeden Trump, ABD'ye misilleme yapmayan bu ülkelere iyi niyet göstergesi olarak ek tarifeleri 90 günlüğüne durdurduğunu ve bu süre zarfında karşılıklı tarife oranının alt limit yüzde 10 şeklinde uygulanacağını açıklamıştı.