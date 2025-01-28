Trump Google’ı ikna etti, haritalar güncellendi: Meksika Körfezi’nin adı değişti!

Trump, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan ve "Denali" olarak adlandırılan dağa, eski ismi "McKinley" adını vereceğini açıklamıştı.

"AMERİKA KÖRFEZİ" TARTIŞMASI

İlk olarak 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini gündeme getiren Trump, 20 Ocak'ta yemin törenindeki konuşmasında da "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini tekrarlamıştı.