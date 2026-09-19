Trump: Grönland için Danimarka ile anlaştık

Trump: Grönland için Danimarka ile anlaştık
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Grönland'da "kalıcı güvenlik kontrolü" için Danimarka ile anlaştığını ve bu kapsamda adada büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine başlayacaklarını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, Danimarka ve Grönland ile ABD'ye Grönland'daki güvenlik ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD'nin endişelerini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım" ifadesini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DANİMARKA #DONALD TRUMP #GRÖNLAND

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