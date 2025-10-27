Trump: Güvenlik gücü hızla devreye girecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de güvenliği sağlayacak istikrar gücünün ne zaman devreye gireceğine yönelik soru üzerine "Oldukça hızlı" dedi. Bununla ilgili net zamanı şu an dillendirmek istemediğini söyleyen Trump, "Şu anda liderleri seçiyorlar. Ortadoğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı" ifadelerini kullandı. Trump, Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin "harekete geçeceğini" ifade etti. Öte yandan İsrail' Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak uluslararası güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini kaydetti. Netanyahu, ABD yönetiminin de bunu kabul edeceğini savundu.