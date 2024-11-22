Trump hakkındaki "sus payı" davasında yeni gelişme

Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, artık kesin bir zaferle tamamen durduruldu ve ceza ertelendi." dedi.

Cheung, "Başkan Trump, ezici bir zafer kazandı çünkü Amerikan halkı onu göreve geri döndürme ve cadı avı davalarının tüm kalıntılarından kurtulma emri verdi." diye konuştu.

TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.