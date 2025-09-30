Trump: Hamas’ın 3-4 günü var

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın barış teklifini kabul etmesini beklediğini ve Hamas'ın 3-4 günü olduğunu bildirdi.

Trump, "Barış planı Gazze'den büyük, Gazze bunun bir parçası sadece." ifadelerini kullandı.

Tehdit dili kullanan Trump, "Hamas teklifi reddederse, İsrail yapması gerekeni yapacak" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...