Trump, hileli seçim ihbarına para ödülü vereceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarda bulunanlara, hileyi yapanların tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödeneceğini bildirdi.

Trump, hileli seçim ihbarına para ödülü vereceğini açıkladı
AA
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Başkan Trump, sosyal medya hesabından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren herkese, söz konusu hileyi yapan kişilerin tutuklanıp hüküm giymeleri durumunda 1 milyon dolar ödenecektir." ifadesini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'a karşı kaybettiği bir önceki başkanlık seçimlerinde oyların çalındığını iddia etmiş, konuyla ilgili tartışma uzun süre ABD gündeminde kalmıştı.

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