Trump: “Honduras’taki seçimde Tito Asfura’yı destekleyeceğim”
ABD Başkanı Donald Trump, Honduras’ta yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi Ulusal Parti adayı Tito Asfura’yı destekleyeceğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump paylaşımında, Honduras seçimlerinin demokrasi için kritik bir sınav olduğunu vurgulayarak, "Maduro ve onun uyuşturucu kaçakçısı teröristleri, Küba, Nikaragua ve Venezuela'yı ele geçirdikleri gibi başka bir ülkeyi daha ele geçirecekler mi? Demokrasi için mücadele eden ve Maduro'ya karşı savaşan kişi, Ulusal Parti'nin başkan adayı Tito Asfura'dır." dedi.
"HONDURAS HALKI KANDIRILMAMALI"
Asfura'nın başlıca rakibinin, Fidel Castro'nun idolü olduğunu söyleyen Rixi Moncada olduğu belirten Trump, "Normalde, Honduras'ın akıllı halkı onu reddedip Tito Asfura'yı seçecektir, ancak komünistler üçüncü bir aday olan Salvador Nasralla'yı aday göstererek halkı kandırmaya çalışıyor. Nasralla özgürlüğün dostu değildir. Komünist eğilimli olan Nasralla, şimdi sadece Asfura'nın oylarını bölmek amacıyla anti-komünist gibi davranıyor. Honduras halkı bir kez daha kandırılmamalıdır. Honduras'ta özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura'dır.
"NASRALLA ÖZGÜRLÜK İÇİN GÜVENİLİR BİR ORTAK DEĞİLDİR"
Uyuşturucu kaçakçısı komünistlerle mücadele etmek ve Honduras halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için çalışacaklarını ifade eden Trump, "Moncada ve komünistlerle çalışamam, Nasralla ise özgürlük için güvenilir bir ortak değildir ve ona güvenilemez. Umarım Honduras halkı özgürlük ve demokrasi için oy verir ve Tito Asfura'yı başkan seçer" değerlendirmesinde bulundu.