Trump: “Honduras’taki seçimde Tito Asfura’yı destekleyeceğim”

Trump paylaşımında, Honduras seçimlerinin demokrasi için kritik bir sınav olduğunu vurgulayarak, "Maduro ve onun uyuşturucu kaçakçısı teröristleri, Küba, Nikaragua ve Venezuela'yı ele geçirdikleri gibi başka bir ülkeyi daha ele geçirecekler mi? Demokrasi için mücadele eden ve Maduro'ya karşı savaşan kişi, Ulusal Parti'nin başkan adayı Tito Asfura'dır." dedi.

"HONDURAS HALKI KANDIRILMAMALI"

Asfura'nın başlıca rakibinin, Fidel Castro'nun idolü olduğunu söyleyen Rixi Moncada olduğu belirten Trump, "Normalde, Honduras'ın akıllı halkı onu reddedip Tito Asfura'yı seçecektir, ancak komünistler üçüncü bir aday olan Salvador Nasralla'yı aday göstererek halkı kandırmaya çalışıyor. Nasralla özgürlüğün dostu değildir. Komünist eğilimli olan Nasralla, şimdi sadece Asfura'nın oylarını bölmek amacıyla anti-komünist gibi davranıyor. Honduras halkı bir kez daha kandırılmamalıdır. Honduras'ta özgürlüğün tek gerçek dostu Tito Asfura'dır.