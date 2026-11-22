Trump: Huang'a ikinci bir şans verilmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkilerine dair haberlerin ardından Nvidia'daki görevinden ayrılan şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'a "ikinci bir şans" verilmesi çağrısında bulundu. Trump, Çin'in de çip ürettiğini, ABD'nin bu ülkeye çip satmaması halinde Çin'in kendi çiplerini üreteceğini dile getirdi.
Nvidia'nın en yeni nesil Blackwell çiplerinin Çin'e veya başka ülkelere satılmasını istemediklerini vurgulayan Trump, ABD'nin çip üretiminde Çin'in yaklaşık 10 yıl ilerisinde olduğunu savunarak, Nvidia'nın eski CEO'su Huang'ın bu teknolojinin geliştirilmesindeki rolüne dikkati çekti.
Nvidia'nın en yeni nesil Blackwell çiplerinin Çin'e veya başka ülkelere satılmasını istemediklerini vurgulayan Trump, ABD'nin çip üretiminde Çin'in yaklaşık 10 yıl ilerisinde olduğunu savunarak, Nvidia'nın eski CEO'su Huang'ın bu teknolojinin geliştirilmesindeki rolüne dikkati çekti.