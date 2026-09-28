Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak niteleyen görsel paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nı Trump Boğazı olarak niteleyen görsel paylaştı
AA
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Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nı

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

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