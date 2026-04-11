Trump: Hürmüz Boğazı’nın yakında yeniden açılacağını tahmin ediyorum

NewsNation kanalına konuşan Trump, ABD'li ve İranlı heyetlerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başladığı bilgisini verdi.

"İRAN'DA SİSTEM ÇÖKMEKTE"

Taraflar arasında Pakistanlı aracılar yoluyla düzenlenen görüşmelere ilişkin konuşan Trump, İran'da sistemin çökmekte olduğunu savundu.

Küresel petrol nakliyesi için Hürmüz Boğazı'na alternatif yolların arandığını kaydeden ABD Başkanı, boğazın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Trump, müzakerelerin iyi gitmemesi halinde ABD'nin yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.