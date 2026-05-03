Trump: Hürmüz’den dönerken Küba’yı da alacağız
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı çıkmazının ortasında Küba'ya yönelik tehditlerini sürdürüyor. Trump, Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımladı. Trump "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz' diyecekler" dedi. Öte yandan Trump, Küba hükümetine yönelik yaptırımları genişleten başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "Küba hükümetinin temsilcilerini, yetkililerini veya maddi destekçilerini" ve "hükümetin yolsuzluklarına veya ciddi insan hakları ihlallerine ortak olan kişileri" hedef alıyor. Öte yandan, Küba'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katılan on binlerce kişi, ABD'nin ülkeye uyguladığı ambargoyu protesto etti.