Trump: “Hürmüz’den inanılmaz miktarda petrol sevk edildi”

ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlatırken, "Hürmüz’de son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi.” dedi.

Trump: Hürmüz’den inanılmaz miktarda petrol sevk edildi
AA
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ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlattı.

Trump: “Hürmüz’den inanılmaz miktarda petrol sevk edildi”

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin, boğazın açık olduğunu kaydetti. ABD Başkanı, "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi.

Trump: “Hürmüz’den inanılmaz miktarda petrol sevk edildi”

Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Trump: “Hürmüz’den inanılmaz miktarda petrol sevk edildi”

Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyleyen Trump, "seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatların yavaş yavaş düştüğü" yorumunu yaptı.

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