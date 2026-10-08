Trump ile Demokrat aday arasında İran gerilimi: Netanyahu ABD’yi savaşa itti

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'de Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed, NewsNation kanalına ABD'nin İran'la savaşa girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Sayed, "İran'daki savaşın içinde olmamızın bir nedeni de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu savunması." dedi.

Bu konuda hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını kaydeden El-Sayed, "Netanyahu, Durum Odasına gelip savaşı savundu ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Benzinimiz, market alışverişlerimiz artık karşılanamaz hale geldi. Üstelik oraya gönderdiğimiz milyarlarca dolarlık vergi parası da cabası." ifadelerini kullandı.

El-Sayed, ABD'nin vergi gelirlerinin yurt dışındaki savaşları desteklemek için kullanılmasına karşı olduğunu vurgulayarak yabancı ordulara koşulsuz mali destek sağlanmasını da istemediğini kaydetti.

Rakibinin anketlerde geride kaldığı için bu konuda "tavır değiştirdiğini" ifade eden Demokrat senatör adayı El-Sayed, Michigan'da yapılan son anketlerde küçük bir farkla önde gidiyor.

El-Sayed, ayrıca X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rakibini hedef alarak "Ticaret savaşına girmiş olmamızın sebebi ABD Başkanı Donald Trump, ve senin aday olmanın sebebi de o." değerlendirmesinde bulundu.