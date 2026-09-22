Trump ile Mamdani New York’ta bir araya geldi: Konut planları masada

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak için geldiği New York'ta Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili, iyi bir görüşme yaptıklarını ve ağırlıklı olarak kentteki yeni yerleşim planları üzerine konuştuklarını belirtti.

Trump, CNN, MS Now ve Politico adlı medya kuruluşlarına Beyaz Saray'a giriş yasağı getirme kararının arkasında durduğunu vurguladı.

Trump, "Benim yalan haberlerin yayılmasına izin vermeme yükümlülüğüm var. Bunlar ülke için çok zararlı, ulusal güvenlik için de çok zararlı, bu yüzden bu konuda bir şey yapma yükümlülüğüm var. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuştu.

Medya kuruluşlarının "doğru haber" yazmak konusunda yükümlülüklerinin olduğunu ifade eden Trump, "Eğer onlar böyle yapmıyorlarsa benim de onları Beyaz Saray'dan engelleme gibi bir sorumluluğum var." dedi.

Medyanın kendisiyle ilgili sürekli negatif haberler yaptığını ve ülke için yaptığı faaliyetlerle ilgili olumlu haberlerin çoğunu vermediğini savunan Trump, bu konuda medya kuruluşlarından memnun olmadığını yineledi.