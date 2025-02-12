Trump ile Putin arasında kritik görüşme! "Ölümleri durdurmak için anlaştık"

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TRUMP'TAN PUTİN'E TELEFON

ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı. telefon görüşmesinde kritik konu başlıkları ele alındı.

"ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN ANLAŞTIK"

Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve son derece verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Putin ile Rusya Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak için anlaştık. Çok yakın iş birliği içinde çalışmaya ve birbirimizin ülkelerini ziyaret etmek konusunda da anlaştık." dedi.