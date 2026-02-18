Trump ile Starmer’dan kritik telefon diplomasisi! Ukrayna, İran ve Gazze’deki durum görüşüldü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna ve İran'a ilişkin müzakereler ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü.

UKRAYNA'DA "ADİL VE KALICI BARIŞ" VURGUSU

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Trump ile telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını yineledi. İki lider, Cenevre'de yürütülen müzakereler kapsamında Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için süren diplomatik çabaları değerlendirdi.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Gazze'deki son durum da ele alındı. Starmer, bölgeye insani yardımların daha fazla ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Starmer ve Trump, görüşmede, Orta Doğu'da istikrar ve barışı teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerini teyit etti.

Cenevre'de İran'ın nükleer programı konusunda devam eden ABD-İran görüşmelerini ele alan liderler, İran'ın asla nükleer silah geliştirememesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Liderler, bölgesel güvenliği artırmak için müttefikler ve ortaklar arasında yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini yineledi.